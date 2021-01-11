تقنية جديدة لاكتشاف مرضى كورونا السريين في بريطانيا

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أعلنت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن البلاد ستبدأ في استخدام الكشف السريع عن مصابي كورونا الذين لا تظهر عليهم الأعراض، هذا الأسبوع.وسيساعد هذا الفحص، الذي تظهر نتائجه بين 20- 30 دقيقة، في حصر الحالات المصابة بالوباء لكنها لا تعاني من الأعراض.وأشارت الصحيفة إلى أنّ الغاية من هذا الفحص هو تحديد عشرات الآلاف من المصابين بالعدوى، التي ينشرونها من دون قصد في أرجاء بريطانيا، خصوصا أولئك الذين يعملون خارج منازلهم.ويفيد موقع الحكومة البريطانية على الإنترنت بأن واحدا من كل 3 مصابين بالوباء بالبلاد لا تظهر عليه أعراض المرض.ويأتي استخدام هذا الفحص الذي يستعين أدوات فحص التدفق الجانبي في وقت ارتفعت فيه حصيلة الوفيات في بريطانيا، ودقت المستشفيات ناقوس الخطر بشأن المرضى المحتاجين للعناية المكثفة.ويعمل الفحص السريع على أخذ مسحة من الأنف والحلق، ووضعها في أنبوب اختبار، حيث يتم هناك إضافة مادة جديدة للكشف عن الوباء.