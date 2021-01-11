الـFDA تحذّر... المتغيرات الجينية لكورونا تُظهر نتائج اختبارات خاطئة للإصابة بالفيروس

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حذّرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية(FDA) من أن سلالات فيروس كورونا الجديدة، لا سيّما الطفرة الجديدة للفيروس في بريطانيا، قد تكون خادعة لاختبارات الإصابة والعدوى بالمرض ما قد يؤدّي إلى نتائج سلبية خاطئة.وأوضحت الإدارة أنّ مقدمي الرعاية الصحية والمختبرات لاحظوا أنّ السلالات الجديدة لفيروس كورونا تُظهر نتائج اختبارات خاطئة وخادعة للإصابة بكوفيد 19 ما قد يتسبب في انتشار أوسع للعدوى، وأوصت بضرورة تكرار الاختبار لمن يشك في إصابتهم بعدوى كورونا أكثر من مرة للتأكد بصورة صحيحة من النتيجة.ومن جهته، قال مفوض إدارة الغذاء والدواء، ستيفن هان: "ستواصل إدارة الغذاء والدواء الأميركية مراقبة المتغيرات الفيروسية الوراثية لفيروس كورونا المستجد. ونعتقد أنّ البيانات تشير إلى أن لقاحات كوفيد 19، المعترف بها حاليا قد تبقى فعّالة ضد هذه السلالة ولكن ينبغي تكرار الاختبار حتى لا تظهر أي نتائج خادعة."ويشار إلى أن دراسة علمية جديدة كانت أكدت في وقت سابق، أن لقاح "فايزر" أثبت فعالية بصورة كبيرة ضد سلالتي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" الجديدتين اللتين ظهرتا في بريطانيا وجنوب إفريقيا.