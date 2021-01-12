بهية الحريري: اقفال البلد لمدة 10 ايام امر يريح الجسم الطبي ولكن التحدي يأتي في المرحلة اللاحقة

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أوصى الاجتماع التنسيقي الدوري حول مستجدات الوضع الوبائي ضمن نطاق اتحاد بلديات صيدا الزهراني بدعوة من النائبة بهية الحريري بسلسلة اجراءات وخطوات لإحتواء تفشي فيروس كورونا ومواكبة مرحلة ما بعد الاقفال والتحضير لوصول اللقاحات.واستعرضت الحريري الوضع الراهن في ظل تصاعد وتيرة تفشي فيروس كورونا في لبنان ، وما يفرضه من تشديد في الاجراءات الوقائية ، وقالت: " ان التطور السلبي المتسارع للوضع الوبائي يجعلنا نشدد اكثر على ضرورة اخذ كل الاحتياطات والاجراءات الوقائية والرادعة لا سيما وان ارتفاع اعداد الاصابات بات يشكل عبئاً كبيراً على المستشفيات في طل عدم توافر الأسرّة الكافي لإستقبال المرضى ، وبالنسبة لصيدا ومنطقتها لدينا قلق من ان تتزايد الأعداد وتزيد عن قدرة المستشفيات على استيعابها ."وأوضحت أن هناك توجه رسمي لتحويل المستشفيات الحكومية فقط لمرضى الـ"كورونا" ، معتبرة أنه امر جيد لكن يجب تحديد الآلية التي ستتبع لتحقيق هذا الأمر إذ أن تحويل مستشفى صيدا الحكومي الى مستشفى لمرضى كورونا فقط يتطلب تأمين ما يحتاجه من مستلزمات ودعم بشري ولوجستي ليستطيع القيام بهذه المهمة وهو اثبت منذ بدء الأزمة وحتى اليوم انه على قدر المسؤولية واكثر رغم الامكانيات المحدودة .ورأت الحريري ان قرار اقفال البلد لمدة 10 ايام امر يريح الجسم الطبي ويخفف العبء على ادارة الصحة، لكن التحدي هو في مرحلة ما بعد الاقفال في كيفية فرض الالتزام باجراءات الوقاية.من جهته، قدم فريق عمل خلية إدارة الأزمات والكوارث في اتحاد بلديات صيدا الزهراني عرضاً مفصلاً للتقرير الأسبوعي حول تطورات كورونا ضمن نطاق الإتحاد حيث بلغ عدد الاصابات281 حالة جديدة ، وتم تسجيل 817 حالة نشطة و 164 حالة شفاء وحالتي وفاة .