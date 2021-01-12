فيروس كورونا 12 كانون الثاني 2021 - 15:04 12/01/2021 15:04:00 في هذا الإقفال من سيكون الرابح... اللبناني الحربوق أم الدولة الذكية؟

في هذا الإقفال من سيكون الرابح... اللبناني الحربوق أم الدولة الذكية؟

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LBCI News Lebanon

قرار الإقفال التام اضيف اليه قرار منع الخروج والولوج الى الشوارع والطرقات 11 يوما... لكن تساؤلات عدة تُطرح... الإعلان

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