فيروس كورونا
12 كانون الثاني 2021 - 15:04
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في هذا الإقفال من سيكون الرابح... اللبناني الحربوق أم الدولة الذكية؟

في هذا الإقفال من سيكون الرابح... اللبناني الحربوق أم الدولة الذكية؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار الاقفال,كورونا,في هذا الإقفال من سيكون الرابح... اللبناني الحربوق أم الدولة الذكية؟
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Lebanon News
قرار الإقفال التام اضيف اليه قرار منع الخروج والولوج الى الشوارع والطرقات 11 يوما... لكن تساؤلات عدة تُطرح...
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