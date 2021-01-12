فيروس كورونا
12 كانون الثاني 2021 - 15:04
12/01/2021 15:04:00
في هذا الإقفال من سيكون الرابح... اللبناني الحربوق أم الدولة الذكية؟
في هذا الإقفال من سيكون الرابح... اللبناني الحربوق أم الدولة الذكية؟
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LBCI News Lebanon
قرار الإقفال التام اضيف اليه قرار منع الخروج والولوج الى الشوارع والطرقات 11 يوما... لكن تساؤلات عدة تُطرح...
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