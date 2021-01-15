مخزومي: للاسراع باستقدام اللقاحات ضد فيروس كورونا وتنويع مصادرها

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أكد رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي، في بيان، ضرورة الإسراع في استقدام اللقاحات ضد فيروس كورونا وتنويع مصادرها.ولهذا السبب، اتصل مخزومي بالقائم بأعمال السفارة البريطانية مارتين لونغين وبالسفير الصيني وانغ كيجيان، وتشاور معهما في مسألة اللقاحات. وتطرق الحديث إلى سبل توفير اللقاحات بأسعار مقبولة أو على شكل مساهمات من الحكومتين البريطانية والصينية.وأكد "ضرورة الإسراع في استقدام لقاح "فايزر" لان الوضع الصحي لا يحتمل ترف السجالات العقيمة، ويجب التصدي لتفشي كورونا بأسرع وقت ممكن، فصحة المواطن خط أحمر".ودعا مخزومي إلى تنويع مصادر اللقاحات وفتح المجال أمام شركات الأدوية لاستيراد اللقاح وبيعه في السوق بسعر مقبول، لا سيما وأنهم يجنون أرباحا طائلة من الدعم الممنوح للأدوية، على أن تتكفل الدولة بإعطاء اللقاح بشكل مجاني لأكبر عدد ممكن من المواطنين.كما دعا إلى "توفير اللقاح للمستشفيات الخاصة والحكومية وعيادات الرعاية الصحية الأولية، علما أن هذا من شأنه أن يسهل عملية توزيع اللقاح وضمان وصوله إلى أكبر شريحة ممكنة من اللبنانيين"، معتبرا أن خطة اللجنة الوطنية يحب أن تأخذ بعين الإعتبار تأمين التوزيع العادل وكذلك تسهيل وصول اللقاحات من مصادر متنوعة للمستشفيات الخاصة بما يخفف الضغط على المستشفيات الحكومية.