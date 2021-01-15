فيروس كورونا 15 كانون الثاني 2021 - 14:58 15/01/2021 14:58:00 الثغرات بآلية الأذونات حُلّت... "بس التذاكي ماشي"!

هل تم معالجة الثغرات التي ظهرت على المنصة الالكترونية المخصصة لاعطاء استثناءات الخروج؟

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بعد البلبلة التي أثيرت حول آلية أخذ الأذونات... بالمبدأ الثغرات التي وجدها اللبناني "الحربوق" بالسيستام تم حلّها. الإعلان

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