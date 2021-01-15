فيروس كورونا
15 كانون الثاني 2021 - 14:58
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الثغرات بآلية الأذونات حُلّت... "بس التذاكي ماشي"!

هل تم معالجة الثغرات التي ظهرت على المنصة الالكترونية المخصصة لاعطاء استثناءات الخروج؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار كورونا,استثناءات,المنصة الالكترونية المخصصة,هل تم معالجة الثغرات التي ظهرت على المنصة الالكترونية المخصصة لاعطاء استثناءات الخروج؟
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Lebanon News
بعد البلبلة التي أثيرت حول آلية أخذ الأذونات... بالمبدأ الثغرات التي وجدها اللبناني "الحربوق" بالسيستام تم حلّها.
 
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