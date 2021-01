أكّدت مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الطبية د. بترا خوري أنّه من الضروري أن نضع الكمامات وأن نتجنب التجمعات.



وقالت في تغريدة على حسابها عبر تويتر: "نظرًا للبيانات المحدودة حول انتشار السلالة الجديدة من كوفيد 19 في مجتمعنا؛ هناك مخاوف من زيادة العبء على المستشفيات بسبب زيادة محتملة في عدد الحالات والوفيات ... وبما ان التطعيم على نطاق واسع هو بعد أشهر عدة، فمن الضروري أن نضع الكمامات وأن نتجنب التجمعات... #خليك_بالبيت".

Given limited data on the prevalence of the new #Covid_19 variant in our community; fears of potential surge over surge of cases & deaths...further overwhelming hospitals. With massive #CovidVaccine months away, it's essential that we #MaskUp & #AvoidGatherings #خليك_بالبيت https://t.co/7lgNQonxh9