التقرير اليومي لمستشفى الحريري حول كورونا... ماذا جاء فيه؟

أفاد مستشفى رفيق الحريري الجامعي بتقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا.
وجاء في التقرير:
- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:
Pfizer: 978
AstraZeneca: 230
- عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ24 الماضية: 394 فحصا.
- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 48
- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية: 12
- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات الـ24
الماضية: 3
- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1439 حالة شفاء
- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0
- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 27
- حالات وفاة: 2
وذكر التقرير بأن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمة المواطنين من الاثنين إلى الخميس.
رقم الهاتف: 01832070