التقرير اليومي لمستشفى الحريري حول كورونا... ماذا جاء فيه؟

اليكم تقرير مستشفى رفيق الحريري حول آخر مستجدات كورونا...

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LBCI News Lebanon

أفاد مستشفى رفيق الحريري الجامعي بتقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا.



وجاء في التقرير:



- عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:



AstraZeneca: 230



- عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ24 الماضية: 394 فحصا.

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- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 48



- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية: 12



- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات الـ24 Pfizer: 978AstraZeneca: 230- عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الساعات الـ24 الماضية: 394 فحصا.- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 48- عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية: 12- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الساعات الـ24

الماضية: 3



- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1439 حالة شفاء



- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 0



- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 27



- حالات وفاة: 2



وذكر التقرير بأن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمة المواطنين من الاثنين إلى الخميس.



رقم الهاتف: 01832070