الأبيض بعد اجتماع اللجنة الوزارية لكورونا: اذا استمرينا على هذه الوتيرة يمكن ان نصل الى الاقفال العام!

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رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة متابعة إجراءات الوقاية من فيروس كورونا مساء اليوم في السراي الكبير. وشارك في الإجتماع الوزراء: عباس الحلبي، بسام مولوي، فراس الأبيض، وليد نصار، مصطفى بيرم، علي حمية، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.بعد الإجتماع، أعلن وزير الصحة فراس الأبيض أنه جرى بحث وضع كورونا في لبنان والاجراءات التي ستتخذ في الأيام المقبلة لمتابعة احتواء الوباء والحرص على عدم انتشاره.وقال الأبيض: "الموضوع الأول كان الوضع الوبائي حاليا، كلنا نعرف أن الاعداد تتزايد في لبنان، والرقم الذي سجل أمس كان ١٤٧٠ حالة ولا تزال نسبة الفحوص الموجبة مرتفعة، كذلك نرى تزايدا في عدد الحالات التي تدخل المستشفيات، وفي الوقت ذاته نشاهد الوضع الوبائي في البلدان المجاورة حيث تسجل أرقام مرتفعة".وأشار الى أنهم تحدثوا عن وضع متحوّر اوميكرون، كاشفا أن "هناك ٨ حالات مؤكدة دخلت حاليا لبنان، وأن هناك بحثا بأكثر من ١٦ حالة في دائرة الاشتباه، بعضهم اتى من أفريقيا اضافة الى حالات وافدة من بريطانيا واسبانيا وتركيا والولايات المتحدة الاميركية والإمارات، ما يؤشر الى انتشار هذا المتحور في دول عدة، وهي مسألة وقت قبل أن يصل الينا مسجلا ارقاما وأعدادا اكبر".وقال: "هذا الموضوع مع الوضع الاستيعابي للمستشفيات مقلق، ففي بعض المحافظات وصلت القدرة الاستيعابية للمستشفيات الى ٩٥% في محافظة عكار و ٩٠% في محافظة النبطية، أما المعدل في كل لبنان فهو ٧٥%، وامام الطاقة المحدودة للمستشفيات لا شك ان ازدياد الاعداد هو أمر لا قدرة للبنان حاليا على احتماله، لذا اتت القرارات التي اتخذناها ومنها:- التشدد في تطبيق الاجراءات التي سبق ان اعلنت عنها لجنة الكورونا بحضور وزيري الداخلية والسياحة اللذين أصدرا تعليمات الى القوى الامنية والشرطة السياحية بالتشدد في تطبيق الاجراءات، كما الغرامات التي رُفعت بحسب التعديل على القانون الاخير وصولا الى الاقفال بالشمع الاحمر.- تم البحث بموضوع قطاع السباحة خصوصا الكازينو والمطاعم، مع تسجيل ملاحظة بأن بعض المرافق لا تلتزم بالحد المطلوب، وهناك توجيه انه في حال استمرار المخالفة للاجراءات التي سبق الاعلان عنها لن يكون هناك اي تردد باقفال المرافق المخالفة.- أما في موضوع المطار، فهناك إجراءات أُعلنت، وسيتم التشدد بتطبيقها وتأمين التدابير التي اعلن عنها خصوصا في موضوع PCR، وسيلحظ المسافرون بدءا من تاريخ غد اجراءات جديدة تؤمن الوصول الى نتائج الفحوص بطريقة اسرع واحتواء الحالات القادمة. الهدف من كل هذه الاجراءات في المطار هو عدم الوصول الى مرحلة نضطر فيها الى إيقاف رحلات من بلاد معينة أو الوصول الى اغلاق تام للمطار في حال انتشار الوباء في لبنان وعدم قدرة المستشفيات على التحمل".وأضاف الأبيض: "كما تحدثنا عن وتيرة حملة التلقيح، فماراتون نهاية الأسبوع كان جيدا وسجل ما يفوق ٦٣ الف حالة، لكن المطلوب ان تستمر على الوتيرة نفسها لا السعي الى زيادتها ونقلها الى اماكن أخرى مثل السجون ودور العجزة والايتام والمدارس، وهناك فرق من وزارة الصحة ومن المتطوعين يقومون بجهود كبيرة للاستمرار على هذه الدرجة العالية من نشر اللقاح".وأشار الى أنهم تطرقوا ايضا الى أوضاع المستشفيات "وقد شارك في جزء من الاجتماع وزير المالية حيث جرى تشديد على المباشرة بدفع المستحقات للمستشفيات لتتمكن من مواكبتنا في زيادة القدرة الاستيعابية المطلوبة، علما ان وزارة الصحة بصدد دراسة خطط بحسب المحافظات وانتشار الوباء فيها لنرى ان كان هناك من اجراءات معينة يمكن اتخاذها بسرعة لرفع القدرة الاستيعابية".وبحسب الأبيض، فقد تم البحث بموضوع التعبئة العامة بسبب فيروس كورونا والتي تنتهي آخر الشهر الحالي، وكان هناك طلب لتمديد حالة التعبئة العامة خصوصا مع تزايد الاعداد.وقال الأبيض: "ما نحول قوله للمواطنين هو الآتي: هناك تخوف كبير مع تزايد الاعداد ان لا تتمكن المستشفيات من القيام بما عليها لانها منهكة وجزء كبير من الطواقم الطبية والتمريضية غادر لبنان، لذا نشدد على الجميع على اهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية".وردا على سؤال، أجاب: "نحن نطلب كوزارة صحة التشدد اكثر بالاجراءات، لكن مع الاسف نلحظ عدم التزام من القطاعات والافراد، واذا استمرينا على هذه الوتيرة يمكن ان نصل الى الاقفال العام، فكلما ارتفعت الاعداد في المستسفيات كلما اقتربنا من هذا الاجراء".