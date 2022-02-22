بريطانيا تعلن إلغاء العزل الذاتي وفحوص الـ PCR المجانية

ستلغي بريطانيا الشرط القانوني الخاص بالعزل الذاتي لمن تثبت إصابتهم بكوفيد-19 اعتباراً من 24 شباط.

Lebanon, news ,lbci ,أخبار شباط., 24, اعتبارا, بكوفيد-19, إصابتهم, تثبت, لمن, الذاتي, بالعزل, الخاص, القانوني, الشرط, ستلغي, بريطانيا, الاثنين, جونسون, بوريس, البريطاني, الوزراء, رئيس,أعلن,ستلغي بريطانيا الشرط القانوني الخاص بالعزل الذاتي لمن تثبت إصابتهم بكوفيد-19 اعتباراً من 24 شباط.

LBCI News Lebanon

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاثنين أن بريطانيا ستلغي الشرط القانوني الخاص بالعزل الذاتي لمن تثبت إصابتهم بكوفيد-19 اعتباراً من 24 شباط.

وقال جونسون أمام البرلمان: "سنلغي جميع القيود المحلية المتبقية في القانون. واعتباراً من يوم الخميس القادم، سنلغي المطلب القانوني الخاص بالعزل الذاتي بعد نتيجة الفحص الإيجابي لفيروس كورونا".

الإعلان

وأضاف جونسون "سنواصل تقديم النصح حتى الأول من نيسان لمن تثبت إصابتهم بالفيروس بالتزام منازلهم. ولكن بعد ذلك، سنشجع من يعانون من أعراض فيروس كورونا على الاهتمام بمسؤوليتهم الشخصية".

وأوضح جونسون أن الفحوص المجانية لكشف الإصابة بفيروس كورونا ستتوقف اعتباراً من أول نيسان، ولكنها ستبقى متاحة للفئات الأكثر عرضة للخطر، أما الباقون فيمكنهم دفع ثمنها.