منظمة الصحة العالمية: ارتفاع حالات كوفيد-19 "قمة جبل الجليد"

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الأربعاء أن الارتفاع العالمي في حالات الإصابة بفيروس كورونا يمكن أن يكون قمة جبل الجليد مع إبلاغ بعض الدول عن انخفاض معدلات الفحص.
وقفزت الإصابات الجديدة بنسبة 8 في المئة على المستوى العالمي الأسبوع الماضي مقارنةً بالأسبوع السابق.
وأوضح المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، للصحفيين أنه "من المتوقع حدوث زيادات مفاجئة وبخاصةٍ في المناطق التي رُفعت فيها إجراءات كورونا الوقاية. ومع ذلك، لا يزال هناك مستويات عالية غير مقبولة من الوفيات في العديد من البلدان".
وبدورها، قالت المسؤولة الفنية لمنظمة الصحة العالمية بشأن الجائحة، ماريا فان كيركوف، إن مجموعة من العوامل تسببت في زيادة الإصابات، منها المتحور أوميكرون الشديد العدوى ورفع تدابير الصحة العامة والقيود الاجتماعية.
وأضافت كيركوف "نتفهم تماماً أن العالم بحاجة إلى التخلص من الفيروس ويريد ذلك، ولكن هذا الفيروس لا يزال منتشراً بقوة بين الناس".