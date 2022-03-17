فيروس كورونا 17 آذار 2022 - 11:50 17/03/2022 11:50:50 منظمة الصحة العالمية: ارتفاع حالات كوفيد-19 "قمة جبل الجليد"

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن الارتفاع العالمي في حالات الإصابة بفيروس كورونا يمكن أن يكون "قمة جبل الجليد".

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LBCI News Lebanon

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الأربعاء أن الارتفاع العالمي في حالات الإصابة بفيروس كورونا يمكن أن يكون قمة جبل الجليد مع إبلاغ بعض الدول عن انخفاض معدلات الفحص. وقفزت الإصابات الجديدة بنسبة 8 في المئة على المستوى العالمي الأسبوع الماضي مقارنةً بالأسبوع السابق. الإعلان وأوضح المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، للصحفيين أنه "من المتوقع حدوث زيادات مفاجئة وبخاصةٍ في المناطق التي رُفعت فيها إجراءات كورونا الوقاية. ومع ذلك، لا يزال هناك مستويات عالية غير مقبولة من الوفيات في العديد من البلدان". وبدورها، قالت المسؤولة الفنية لمنظمة الصحة العالمية بشأن الجائحة، ماريا فان كيركوف، إن مجموعة من العوامل تسببت في زيادة الإصابات، منها المتحور أوميكرون الشديد العدوى ورفع تدابير الصحة العامة والقيود الاجتماعية. وأضافت كيركوف "نتفهم تماماً أن العالم بحاجة إلى التخلص من الفيروس ويريد ذلك، ولكن هذا الفيروس لا يزال منتشراً بقوة بين الناس".

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