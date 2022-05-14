فيروس كورونا
14 أيار 2022 - 11:49
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وزارة الصحة: 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتا وفاة

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وزارة الصحة: 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتا وفاة
Lebanon News
أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1097956، كما تم تسجيل حالتي وفاة.
 
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