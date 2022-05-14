فيروس كورونا
14 أيار 2022 - 11:49
14/05/2022 11:49:30
وزارة الصحة: 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتا وفاة
وزارة الصحة: 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتا وفاة
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LBCI News Lebanon
أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1097956، كما تم تسجيل حالتي وفاة.
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