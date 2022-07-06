قبرص تعيد فرض الكمامة في الأماكن المغلقة وسط ارتفاع الإصابات بكورونا

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أعادت قبرص العمل بإلزامية وضع الكمامة في الأماكن المغلقة للأشخاص فوق 12 عاما على وقع ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حسبما أعلنت وزارة الصحة في الجزيرة المتوسطية الأربعاء.ويدخل الإجراء حيز التنفيذ الجمعة، على ما أكد وزير الصحة ميخاليس حاجي بانتيلا عقب اجتماع حكومي.ويأتي القرار على خلفية ارتفاع جديد في أعداد الإصابات بكوفيد في الاسابيع القليلة الماضية، مع تسجيل وزارة الصحة 19503 حالة إصابة بين 25 حزيران والخامس من تموز.وكانت السلطات قد ألغت إلزامية وضع الكمامة في الأول من حزيران.وأشار حاجي بانتيلا إلى ارتفاع حالات الاستشفاء المرتبطة بكوفيد وقال إن المصابين الذين يتجولون بحرية من دون كمامة، ساهموا في ذلك.ويرصد التقرير الأخير لسلطات الصحة الاسبوع الماضي ثلاث وفيات مرتبطة بكوفيد و75 مصابا نقلوا إلى المستشفى، أربعة منهم في حالة خطيرة.وفي 28 حزيران أعيد العمل بإلزامية الكمامة لزيارة المستشفيات ودور المسنين وفي حافلات النقل العام.وحض العديد من العلماء السلطات على إعادة فرض الكمامة في أعقاب الارتفاع الأخير في حالات الإصابة والاستشفاء والتي نُسبت لنسخ فرعية من المتحورة أوميكرون، هي بي إيه-4 وبي إيه5 (BA5-BA4).وترددت السلطات في إعادة فرض الكمامة في أوج الصيف خوفًا على الموسم السياحي، خصوصا في غياب هذا الإجراء في دول مجاورة.وسجلت قبرص منذ تفشي الوباء في آذار 2020، في المجموع 515,596 إصابة و1,075 وفاة بين السكان البالغ عددهم نحو 900,000 نسمة.