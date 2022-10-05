فيروس كورونا
05 تشرين الأول 2022 - 13:19
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وزارة الصحة: 124 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

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وزارة الصحة: 124 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة
Lebanon News
أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1216381، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.
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