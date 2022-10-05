وزارة الصحة: 124 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

Lebanon, news ,lbci ,أخبار كورونا,وزارة الصحة,وزارة الصحة: 124 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

LBCI News Lebanon

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1216381، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.