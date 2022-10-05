فيروس كورونا
05 تشرين الأول 2022 - 13:19
05/10/2022 13:19:21
وزارة الصحة: 124 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة
وزارة الصحة: 124 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة
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LBCI News Lebanon
أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1216381، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.
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