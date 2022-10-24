فيروس كورونا
24 تشرين الأول 2022 - 14:12
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وزارة الصحة: 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة

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وزارة الصحة: 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة
Lebanon News
أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها عن فيروس كورونا  تسجيل 83 إصابة جديدة خلال الأيام الـ7 الأخيرة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1218207، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.
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