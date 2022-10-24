وزارة الصحة: 83 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة

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LBCI News Lebanon

أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها عن فيروس كورونا تسجيل 83 إصابة جديدة خلال الأيام الـ7 الأخيرة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1218207، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.