وزارة الصحة: 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة

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LBCI News Lebanon

أعلنت وزارة الصحة العامة في تسجيل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 1218728، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.