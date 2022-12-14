طفرة إصابات بكوفيد من "المستحيل" تقدير حجمها في الصين

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أعلنت وزارة الصحة الصينية الأربعاء أنه بات من "المستحيل" تحديد حجم الطفرة الحالية من الإصابات بكوفيد-19 بعدما لم تعد فحوص الكشف إلزامية في ظل التليين المفاجئ للقيود الصحية في البلد.وتطال هذه الموجة الجديدة من الإصابات بصورة خاصة بكين البالغ عدد سكانها 22 مليون نسمة، مع إنتشار سريع للإصابات لم تشهده العاصمة منذ بدء تفشي الوباء.وأشارت نائبة رئيس الوزراء سون شونلان إلى أن الحالات "تزداد بسرعة" في بكين حيث أفادت بعض الشركات عن إصابة 90% من موظفيها.وقامت الصين الأسبوع الماضي بتليين القيود الصحية الصارمة المفروضة لمكافحة كوفيد-19 والتي كانت تهدف إلى الحد من الإصابات والوفيات.وأعلنت بصورة خاصة نهاية الحجر الصحي التلقائي في مراكز خاصة للذين تظهر الفحوص إصابتهم ووقف حملات فحوص "بي سي آر" الواسعة النطاق والإلزامية.ونتيجة لذلك، تراجع عدد الأشخاص الذين يبادرون إلى الخضوع لفحص، ما أدى إلى تراجع عدد الإصابات الجديدة حسابيًا، ما يعطي إنطباعًا خاطئًا بتحسن الوضع الصحي في البلد.وأكدت وزارة الصحة أن الأرقام الرسمية لم تعد تعكس الواقع.