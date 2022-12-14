منظمة الصحة العالمية: طفرة إصابات كوفيد-19 في الصين سابقة لتخفيف القيود الصحية

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أعلن مسؤول في منظمة الصحة العالمية أن طفرة الإصابات بكوفيد-19 التي تشهدها الصين كانت قد بدأت قبل تخفيف الحكومة الصينية تدابير مكافحة تفشي الفيروس.وأقرّت وزارة الصحة الصينية اليوم، بأن الإصابات "تزداد بسرعة" في بكين.وكانت الحكومة الصينية قد أوقفت فجأة تطبيق استراتيجية صفر كوفيد بالإضافة إلى إنهاء سياسة الحجر الصحي التلقائي لكل الذين تثبت إصابتهم بكوفيد-19 ووقف الفحوص الكثيفة.وقال المسؤول عن إدارة حالات الطوارئ الصحية لدى منظمة الصحة العالمية مايكل راين في جنيف لصحافيين: "لم يتسبب رفع القيود المضادة لكوفيد-19 بطفرة الإصابات في الصين. بدأت الطفرة بالإصابات في الصين قبل أي تخفيف لسياسة صفر كوفيد".واعتبر أن "السلطات الصينية قررت أن سياسة صفر كوفيد لم تعد، استراتيجيًا، أفضل خيار لها".ويبدو أن القادة الصينيين مصممون على المضي قدمًا في المجال الاقتصادي حتى في الوقت الذي تواجه فيه البلاد طفرة وبائية يقول الخبراء إن الصين غير مجهزة للتعامل معها.ولا يزال الملايين من كبار السن غير ملقحين بشكل كامل فيما تفتقر المستشفيات إلى الموارد اللازمة للتعامل مع التدفق الهائل للمصابين بكوفيد-19.