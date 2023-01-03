وزارة الصحة تنشر لائحة المختبرات المعتمدة في المستشفيات الحكومية لاجراء فحص الكورونا

03 كانون الثاني 2023 - 10:06 03/01/2023 10:06:41

إليكم المستشفيات المعتمدة

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LBCI News Lebanon

نشرت وزارة الصحة العامة لائحة المختبرات المعتمدة في المستشفيات الحكومية لاجراء فحص الكورونا PCR للكورونا.



وحدّدت الوزارة سعر فحص الـ PCR في المستشفيات المذكورة في اللائحة 150,000 ليرة لبنانية.



إليكم لائحة المستشفيات :