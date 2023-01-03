فيروس كورونا
03 كانون الثاني 2023 - 10:06
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وزارة الصحة تنشر لائحة المختبرات المعتمدة في المستشفيات الحكومية لاجراء فحص الكورونا

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وزارة الصحة تنشر لائحة المختبرات المعتمدة في المستشفيات الحكومية لاجراء فحص الكورونا
Lebanon News
نشرت وزارة الصحة العامة لائحة المختبرات المعتمدة في المستشفيات الحكومية لاجراء فحص الكورونا PCR للكورونا.

وحدّدت الوزارة سعر فحص الـ PCR في المستشفيات المذكورة في اللائحة 150,000 ليرة لبنانية.

إليكم لائحة المستشفيات:
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