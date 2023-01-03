فيروس كورونا
03 كانون الثاني 2023 - 10:06
03/01/2023 10:06:41
وزارة الصحة تنشر لائحة المختبرات المعتمدة في المستشفيات الحكومية لاجراء فحص الكورونا
إليكم المستشفيات المعتمدة
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LBCI News Lebanon
نشرت وزارة الصحة العامة لائحة المختبرات المعتمدة في المستشفيات الحكومية لاجراء فحص الكورونا PCR للكورونا.
وحدّدت الوزارة سعر فحص الـ PCR في المستشفيات المذكورة في اللائحة 150,000 ليرة لبنانية.
إليكم لائحة المستشفيات
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