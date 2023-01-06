فيروس كورونا 06 كانون الثاني 2023 - 14:46 06/01/2023 14:46:00 عداد كورونا إلى ارتفاع في لبنان... فماذا في مسار الأرقام؟

عداد كورونا إلى ارتفاع في لبنان... فماذا في مسار الأرقام؟

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LBCI News Lebanon

عداد كورونا في لبنان عاود الإرتفاع... وجمعات الأعياد المجيدة كل عام هي المحفز الأساسي لهذا الواقع المستجد... والأرقام تؤكد المؤكد. الإعلان

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