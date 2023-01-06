فيروس كورونا
06 كانون الثاني 2023 - 14:46
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عداد كورونا إلى ارتفاع في لبنان... فماذا في مسار الأرقام؟

عداد كورونا إلى ارتفاع في لبنان... فماذا في مسار الأرقام؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان,كورونا,عداد كورونا إلى ارتفاع في لبنان... فماذا في مسار الأرقام؟
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Lebanon News
عداد كورونا في لبنان عاود الإرتفاع... وجمعات الأعياد المجيدة كل عام هي المحفز الأساسي لهذا الواقع المستجد... والأرقام تؤكد المؤكد.
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