فيروس كورونا
06 كانون الثاني 2023 - 14:46
06/01/2023 14:46:00
عداد كورونا إلى ارتفاع في لبنان... فماذا في مسار الأرقام؟
عداد كورونا إلى ارتفاع في لبنان... فماذا في مسار الأرقام؟
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LBCI News Lebanon
عداد كورونا في لبنان عاود الإرتفاع... وجمعات الأعياد المجيدة كل عام هي المحفز الأساسي لهذا الواقع المستجد... والأرقام تؤكد المؤكد.
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