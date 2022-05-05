مخزومي ينفي منعه المرشح وضاح الصادق عن الظهور على الـLBCI

الإعلان

نفى المكتب الاعلامي للنائب فؤاد مخزومي الخبر الذى ورد على موقع "المدن" الالكتروني اليوم الخميس 05-05-2022، حول منع النائب فؤاد مخزومي المرشح على الانتخابات وضاح الصادق عن الظهور على المحطة اللبنانية للارسال LBCI، مؤكدا أن لا صلة لمخزومي لا من قريب ولا من بعيد بهذا الموضوع.وأكد المكتب الاعلامي أن لا أخلاق مخزومي ولا تاريخه في التعاطي بالشأن العام والسياسة تسمحان له بالتدخل في هكذا مسائل، تتعلق بالحريات الشخصية والاعلامية.ولفت مكتب مخزومي إلى أنه إذا كان للصادق مشكلة مع الـLBCI، فليحلها معها من غير أن يرمي المشكلة على سواه.ودعا المكتب الاعلامي المرشح وضاح الصادق إلى توخي الدقة قبل نشر الاشاعات المغرضة والتعرض إلى سمعة الآخرين في أسلوب فاضح ومكشوف لاستدرار عطف الرأي العام ومحاولة الكسب الرخيص عشية الانتخابات التي هي في الاساس عمل ديمقراطي وتنافس شريف.