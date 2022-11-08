خبر كاذب
08 تشرين الثاني 2022 - 03:16
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المديرية العامة للاحوال الشخصية: لم نتسلم أي ملف يتعلق بإعطاء الجنسية لغير لبنانيين

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المديرية العامة للاحوال الشخصية: لم نتسلم أي ملف يتعلق بإعطاء الجنسية لغير لبنانيين
Lebanon News
ردّت المديرية العامة للاحوال الشخصية على ما ورد في بعض وسائل الاعلام منذ فترة، كما بعض الشخصيات السياسية والاعلامية، حول وجود ملفات لدى هذه المديرية لتجنيس اشخاص، وانها تتابع هذا الموضوع مع الجهات المعنية. 

وشددت المديرية العامة للاحوال الشخصية في بيان على انها لطالما اعتمدت الشفافية في التعاطي مع المواطنين والرأي العام، مؤكدة انها لم تتسلم اي ملف يتعلق باعطاء الجنسية لغير لبنانيين، وانها لم تعمد في السابق ولا حالياً الى التنسيق مع اي جهة رسمية كانت او سياسية في هذا الموضوع، وبالتالي لم ترفع حتماً اي اسماء لمعالي وزير الداخلية والبلديات، وكل ما يقال في هذا السياق يصب في اطار المعلومات غير المؤكدة. 
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وتمنت المديرية العامة من وسائل الاعلام، مراجعتها في اي موضوع يعنيها بغية الحصول على المعلومات الدقيقة، وكي لا تقع ضحية معلومات ناقصة او غير صحيحة. 

 

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