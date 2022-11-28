هل تمّ إجراء تحقيق مع نقباء سابقين ومحامين في قضايا مالية في نقابة المحامين في طرابلس؟

مجلس نقابة المحامين في طرابلس: من غير المسموح التعرض لكرامات النقباء والمحامين..

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LBCI News Lebanon

كشف مجلس نقابة المحامين في طرابلس أنه يتم على بعض وسائل التواصل تداول بيان ينسب كذبًا إلى مجلس النقابة بإجراء تحقيق جديد مع نقباء سابقين ومحامين في قضايا نقابية مالية مزعومة.



وأكّد المجلس أن مضمون البيان كاذب ومختلق ولا أساس له من الصحة لا من قريب ولا من بعيد.



وذكّر في بيان أنه من غير المسموح ولا بوجه من الوجوه التعرض لكرامات النقباء والمحامين زورًا وبهتانًا ولا سيما من جهات مشبوهة وربما مدفوعة الأجر، ولذلك لن يتردد في سلوك السبل القانونية المتاحة لملاحقة الفاعلين والمشتركين والمحرضين الذين تتوافر خيوط ومعلومات تشير بوضوح إلى هوياتهم الحقيقية ووصولًا إلى إنزال أقصى العقوبات بهم.