إليسا تكسر إحتجاب نورما نعوم عن الأضواء.. هذه الصورة الّتي حذفتها!

بعد مرور 17 عاماً على تتويجها بلقب ملكة جمال لبنان لعام 1999، تسعى نورما نعوم إلى الإبتعاد عن الأضواء فتوقّفت عن تقديم البرامج التلفزيونية وحوّلت حسابها على إنستغرام إلى حساب خاص لا يرى مضمونه إلاّ قلّة من المقرّبين منها.

لكن عيد ميلاد المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب الّذي أُقيم في فرنسا كسر إحتجاب ملكة جمال لبنان السابقة عن الأضواء، وذلك بعدما نشرت الفنانة إليسا صورة جمعتها بنورما وصديقها جورج فرح في العاصمة الفرنسية باريس.

وسرعان ما عادت وحذفت الفنانة إليسا الصورة لأسبابٍ مجهولة وإنما التغريدة الخاصة بالمنشور بقيت على حساب ملكة الإحساس على تويتر.

شاهدوا احدث ظهور لملكة جمال لبنان 1999 نورما نعوم، وشاركونا رأيكم: هل تغيّرت كثيراً؟

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