بالفيديو: إبن تيم حسن يغني Despacito.. وإبن رامي عياش أشقر

شاركت الممثلة السورية ديما بياعة، طليقة النجم تيم حسن، متابعيها عبر منصّات التواصل الإجتماعي بمقطع فيديو مع طفليها ورد وفهد من داخل السيارة، وأرفقته بعبارة "أحلى وأصدق شيء بالعالم والله يطعم كل محروم".

وظهر إبن تيم حسن في الفيديو وهو يغني بعض الأغنيات الأجنبية وبينها أغنية Despacito الّتي تلقى رواجاً كبيراً في الفترة الأخيرة.

بالمقابل، كشفت مصمّمة الأزياء داليدا عياش عن بعض تفاصيل إبنها آرام من زوجها النجم رامي عياش، وذلك بنشر صورة جديدة للطفل على حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي تويتر.

وسرعان ما لاحظ متابعو داليدا ورامي أن الطفل آرام يتميّز بالشعر الأشقر تماماً مثل والدته.