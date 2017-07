بالفيديو: إبن تيم حسن يغني Despacito.. وإبن رامي عياش أشقر

😘❤️ احلى و أصدق شي بالعالم والله يطعم كل محروم Kids just wanna have fun 💃🏼❤️ #deemabayyaa #kids #fun #shapeofyou #despacito #dubai #fahd #ward #saif #ديمابياعة #الله_يحميكم #اطفال #سعادة #فرح Snapchat: demibayyaa

A post shared by Deema Bayyaa • ديما بياعة (@deemabayyaa) on Jul 3, 2017 at 2:36am PDT