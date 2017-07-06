ميريام كلينك بعد حمل السلاح... تابع

بعدما أدانتها المحكمة العسكرية بعشرين يوم سجن واستبدالها بغرامة والزامها بتقديم السلاح الذي كانت قد أطلقت النار منه في الهواء خلال رحلة استجمام، كيف كانت ردّة فعل عارضة الأزياء المثيرة للجدل ميريام كلينك وكيف علّقت عبر مواقع التواصل الإجتماعي؟

في التعليق الأول لها، كشفت عارضة الأزياء ميريام كلينك أنها تبحث عن محامٍ قوي فكتبت عبر فيسبوك "أنا بحاجة إلى محامٍ قوي جدّاً، قبضاي... يخرّس أكبر قاضي، يفوت الصالة ترجف".

وتابعت كلينك "المحامي القوي هو اللي عندو علاقات ما بتفهم، المحامي مش شو دارس بس كيف بيطلّع المجرم براءة.. يللا نبشولي هيك محامي من تحت الأرض. هيدا البلد هيك بدو... ما بدي محامي عادي بدي ياه بطل، حسّ بوهرة".

وختمت ميريام "للأمور العادية، محامي عادي مع ناس عادية.. بحالتي، أنا بحاجة لسوبر محامي.. الكاستينغ مفتوح.. في خطّة جرايم قريباً.. 10 دعاوى بالتنكة.. خلص بدي ريّح راسي وحسّ بأمان.. ويحبّ الشهرة".

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