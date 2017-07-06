أغنية وائل كفوري الجديدة مُوجعة.. وريما نجيم هي المفاجأة!

"آخ عاللي سمعته.. وجع"، بهذه الكلمات أعلنت الإعلامية ريما نجيم عن مشاركتها في تسجيل أغنية "حبيبي" من ألبوم الفنان وائل كفوري المنتظر.

وفي حين نشرت صورة جمعتها بوائل كفوري من داخل الاستديو، كشفت ريما نجيم في تعليقٍ على صورة ثانية أن ألبوم وائل كفوري قد أُقفِل رسميّاً وصار حكماً قريب.

وأضافت "ما كنت بالأستديو عم بسمع، كنت نايمة.. أيقظوني على عجل لإنزل (بفتكر مبيّن ع شكلي) ونزلت ع أستديو داني حلو، كان مطلوب منّي شي صغير بالصوت هوّي لأغنية رائعة لمّا تسمعوها رح تحسّوها فيلم بالصوت ووائل اكثر من موجع فيها".

وبذلك بات الجمهور ينتظر ألبوم وائل كفوري المقبل على نار بخاصةٍ أن ريما نجيم هي مفاجأة العمل.