أغنية وائل كفوري الجديدة مُوجعة.. وريما نجيم هي المفاجأة!

… آخ عاللي سمعته … وجع…#حبيبي #Wael #WaelKfoury #WaelKfoury2017 #waelkfouryworld #NewAlbum #New #Hit #Habibi #rimanjeim #rimanjeimshow #studio #newalbum #finallydone #masterpiece #وائل_كفوري #ريما_نجيم

A post shared by Rima NJEIM ريما نجيم (@rimanjeim) on Jun 30, 2017 at 1:05pm PDT