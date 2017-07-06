أخبار فنية
06 تموز 2017
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أغنية وائل كفوري الجديدة مُوجعة.. وريما نجيم هي المفاجأة!

"آخ عاللي سمعته.. وجع" Lebanon, news ,lbci ,أخبار ريما نجيم,وائل كفوري ,"آخ عاللي سمعته.. وجع"
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أغنية وائل كفوري الجديدة مُوجعة.. وريما نجيم هي المفاجأة!

"آخ عاللي سمعته.. وجع"، بهذه الكلمات أعلنت الإعلامية ريما نجيم عن مشاركتها في تسجيل أغنية "حبيبي" من ألبوم الفنان وائل كفوري المنتظر.

وفي حين نشرت صورة جمعتها بوائل كفوري من داخل الاستديو، كشفت ريما نجيم في تعليقٍ على صورة ثانية أن ألبوم وائل كفوري قد أُقفِل رسميّاً وصار حكماً قريب.

وأضافت "ما كنت بالأستديو عم بسمع، كنت نايمة.. أيقظوني على عجل لإنزل (بفتكر مبيّن ع شكلي) ونزلت ع أستديو داني حلو، كان مطلوب منّي شي صغير بالصوت هوّي لأغنية رائعة لمّا تسمعوها رح تحسّوها فيلم بالصوت ووائل اكثر من موجع فيها".

وبذلك بات الجمهور ينتظر ألبوم وائل كفوري المقبل على نار بخاصةٍ أن ريما نجيم هي مفاجأة العمل.

 
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مبارح أُقفِل ألبوم #وائل_كفوري رسميّاً وصار حكما" قريب. ما كنت بالأستديو عم بسمع، كنت نايمة :) أيقظوني على عجل لإنزل (بفتكر مبيّن ع شكلي) ونزلت ع أستديو #داني_حلو، كان مطلوب منّي شي صغير بالصوت هوّي لأغنية رائعة لمّا تسمعوها رح تحسّوها فيلم بالصوت ووائل اكثر من موجع فيها _______________________________________________________ #AboutLastNight #Recording #Session #Studio #DanyHelou #Song #Hit #Masterpiece #Habibi #WaelKfoury #WaelKfoury2017 #حبيبي #وائل_كفوري #NewAlbum #VerySoon #rimanjeim #voice @danyhelou @waelkfoury

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