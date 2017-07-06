هل تعلمون من هو هذا الشاب؟

انه ابن النجم العالمي خوليو ايغليسياس، بحسب ما اظهرت فحوص ال DNA وهو اسباني ويبلغ من العمر 40 عاما.
وكان لوالدة الشاب وهي راقصة من البرتغال علاقة غرامية مع خوليوK وقد حاول على مدى 30 عاما اثبات ان المغني هو والده الحقيقي .مع العلم ان لخوليو البالغ من العمر 73 عاما ثمانية اولاد، ليتبين بعد هذا الاكتشاف انه اب لتسعة اولاد!
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