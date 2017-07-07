إنتحار طفل شنقاً يهزّ دمشق.. أراد تقليد "نمس" باب الحارة!

ما حقيقة الخبر؟

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LBCI News Lebanon

تداولت وسائل إعلامية مختلفة خبر إنتحار الطفل محمد-وسيم قباني شنقاً، وذلك تقليداً للنمس في مسلسل باب الحارة، فما حقيقة الخبر؟

وفق ما أشارت مواقع سورية، وبحسب مصدر في قسم شرطة المزة بدمشق، وصل الطفل وسيم قباني من مواليد 2005 إلى مشفى الرازي بحالة غيبوبة بعد إقدامه على لف حبل حول عنقه وشنق نفسه، وسرعان ما فارق الحياة.

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كما نقل المصدر عن شقيق وسيم الأكبر أن وسيم البالغ من العمر 12 سنة قال له: "سأشنق نفسي كالنمس وأعود للحياة مثله".

ورغم منعه من القيام بذلك، ذهب الأخ الأكبر لإحضار الماء وعاد ليجد شقيقه مشنوقاً.