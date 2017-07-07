بالفيديو: المنصورية تزفّ نجوى كرم بعربة سندريلا.. تصفيق وزغاريد ودموع

وصول شمس الغنية اللبنانية نجوى كرم إلى منطقة المنصورية بالأمس لم يكن عاديّاً، فكان بإنتظارها مفاجأة أشبه بالعرس.

فمنذ أيام، عمل محبّو الفنانة نجوى كرم على تنظيم مفاجأة لها في لقاءٍ هو الأول لهم، بعد إطلاق ألبومها الأخير "مني إلك".

وبعد التحضيرات، دقت ساعة الصفر، ووصلت نجوى كرم إلى المنصورية، فكان بإنتظارها عربة تجرّها الخيول، حوّلتها إلى سندريلا.

الأمر كان أشبه بعرس ضخم قُرعت فيه الطبول وارتفعت أصوات الزغاريد، والأطفال رموا عليها الورود.. لم تتمكّن نجوى من كبت مشاعرها، وأدمعت عيناها فرحاً بالزفّة الّتي رافقت وصولها.

وأمضت كرم ساعاتٍ برفقة معجبيها تخلّلها إلتقاط الصور التذكارية مع غلاف الألبوم، وتقديم الهدايا لشمس الغنية، وصولاً إلى فقرة مواهب الفانز بالغناء.

إليكم مقطع فيديو تناقله محبّو نجوى كرم لحظة وصولها إلى المنصورية.