باسكال مشعلاني في "حبّي مش حكي"... إليكم الفيديو!

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أطلقت النجمة باسكال مشعلاني ألبومها الجديد وفيديو كليب أغنية "حبّي مش حكي". ويتضمّن الألبوم عشر أغنيات منوّعة بين اللهجتين اللبنانية والمصرية، وأغنية قديمة جدّدتها مشعلاني بصوتها هي "ع الله تعود" للعملاق الراحل وديع الصافي.باسكال أعربت عن سعادتها الكبيرة بالأصداء الناجحة والإيجابيّة للألبوم الجديد، شاكرة الجمهور على التفاعل الكبير وإعجابه بأغنيات الألبوم.وقد تمّ تصوير كليب أغنية "حبّي مش حكي" عنوان الألبوم، تحت إدارة المخرج التركي نيهات أودباشي، الذي أخرج كليبات لأهم مشاهير العالم. الأغنية من كلمات منير بو عساف وألحان وتوزيع ملحم أبو شديد .