بالصور: وسام بريدي وريم السعيدي تزوّجا في ميلانو

كشفت صورة سيلفي إلتقطها الإعلامي وسام بريدي في ميلانو خبر زواجه من عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي.

وفي التفاصيل، نشر وسام بريدي صورة له عبر انستغرام مع تعليقٍ جاء فيه "السعادة خيار وانها دائماً خياري".

وسرعان ما انهالت التعليقات المهنّئة للثنائي ريم ووسام بزواجهما في شمال إيطاليا، كونه احتفل بزواجه وفق ما أشارت مجلة الحسناء.

وقد كشفت "الحسناء" أن حسابات أخرى قد نشرت صوراً تجمع وسام وريم بأصدقاء شاركوهما الإحتفال.

في سياقٍ متصل، نشر موقع "الفنّ" صورتين لوسام وريم في ميلانو بعد يومٍ من زواجهما.

ومن المقرّر أن يُقيم بريدي والسعيدي حفل زفاف في لبنان، وذلك في تاريخ الأول من أيلول المقبل.

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Happiness is a choice and always my choice. #w_issam #happy #happiness #love #life ❤ A post shared by Wissam Breidy (@wissambreidy) on Jul 8, 2017 at 12:24pm PDT

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