رقصت هيفا وهبي معه وتصوّرا على البحر.. من هو "الجنتلمان"؟

ها هي المواقع الإلكترونية الفنية تحاول مجدّداً معرفة ما إذا كانت النجمة هيفا وهبي في حالة حبّ أم لا، وتباينت المعلومات والتحليلات بين وسيلة وأخرى.

فاختارت مجلة "سيدتي" عنوان "هل تعيش هيفا وهبي قصة حب جديدة؟" لمقالها الّتي أوردت فيه خبر إنتشار فيديو للفنانة هيفا وهبي ترقص مع شخص إسمه كامل رعد خلال حفلها في قبرص، وأُطلقت عليه صفة "الجنتلمان".

وأضافت "سيدتي" أن صورة لهيفا إنتشرت مع الشخص نفسه وهما على شاطىء البحر، ويُرجّح أن تكون قد إلتقطت في قبرص أيضاً.

بالمقابل، عنون موقع "نواعم" مقاله بعبارة "هيفا وهبي تختار السينما ولا تعليق عن الحب"، كاشفةً أن إسم الشخص "كمال رعد" وليس كامل وهو رجل أعمال عربي.

وقد ختم موقع "نواعم" المقال بجملة "فضّلت وهبي عدم التعليق على ما تردّد أخيراً عن ارتباطها برجل أعمال عربي يُدعى كمال رعد خاصة بعد ظهوره المتكرر معها وفي حفلها الأخير في قبرص".

ورغم كل ما ورد أعلاه، تجدر الإشارة إلى أن الفيديو والصورة المنتشران لا يؤكدان وجود أي علاقة بين وهبي ورعد، وبالتالي يبقى كلّ ما قيل ضمن إطار الشائعات حتى تأكيد العكس من قِبل الشخص المعني مباشرةً بالموضوع.

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. . يا حبيبي ما تيجي ... و تيجي زي ما تيجي! 😉💃❤❤. . #QueenOfStage #haifawehbe #هيفاء_وهبي #cyprus A post shared by ⭕ هيفاء وهبي - Haifa Wehbe (@karimawehbe) on Jul 1, 2017 at 2:14pm PDT

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