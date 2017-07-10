ما حقيقة غناء جوليا بطرس في دمشق؟

يغزو المواقع الالكترونية خبر إحياء الفنانة جوليا بطرس حفلاً غنائياً ضمن حفلات معرض دمشق الدولي بدورته التاسعة والخمسين.

وفي حين كثرت الأخبار المتعلّقة بفنانين قد يشاركون في المهرجان في دمشق بعد توقّفٍ دام 5 سنوات، إنتظر البعض بياناً من جوليا يؤكّد أو ينفي المعلومات المتداولة.

لكن صحيفة "الأخبار" نقلت عن مصادر مقرّبة من الفنانة جوليا بطرس أن الأخيرة لن تحيي حفلات حالياً في سوريا، وبالتالي نفت المصادر مشاركتها في معرض دمشق الدولي.

وقد أشار المصدر أن مثل هذه الأخبار المغلوطة تنتشر يومياً على مواقع التواصل الإجتماعي فلا تصدر جوليا بطرس بيانات لنفيها.