بعدما أبكتها.. شقيقة نادين الراسي تُفجّر مفاجأة جديدة

يوم حلّت ضيفةً على برنامج "لهون وبس" الّذي يقدّمه الإعلامي هشام حداد على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشيونال، تفاجأت الممثلة نادين الراسي بحضور شقيقتها راشيل الراسي وبكت على الهواء تأثراً بصوت الأخيرة.

ويبدو أن راشيل الراسي تخطو خطوةً جديدة في عالم الفنّ لتفجّر مفاجأة جديدة، وذلك مع توقيعها عقداً مع شركة "طرب العالمية" للإنتاج الفني.

وفي تعليقها الأوّل على توقيع العقد، أعلنت راشيل الراسي أنها الخطوة الأولى لطريقها الى النجومية.

وأضافت قائلةً "سأقدم لجمهوري أجمل الأغنيات من الفن الراقي الّذي بدأنا نفتقده على الساحة الفنيّة".