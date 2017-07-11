لقطة إنهيار إليسا موجعة.. وماذا عن مشهد الإنتحار؟

ساعات قليلة تفصلنا عن إطلاق الفنانة إليسا لفيديو كليب أغنية "عكس اللي شايفينها"، وذلك بعد أيامٍ من التشويق فرغ فيها صبر معجبيها من الإنتظار.

فيديو كليب "عكس اللي شايفينها" الّذي سيبصر النور بإخراج أنجي جمال يجسّد أحداث قصة حياة الراحلة داني بسترس كما أُعلن سابقاً.

وقد نشرت إليسا صباح اليوم عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي تويتر صورة لها من أحداث الكليب ظهرت فيها منهارة بالبكاء أرضاً.

وأظهرت الصورة قدرات تمثيلية عالية لدى إليسا، الأمر الّذي دفع البعض إلى التعليق " بتوجّع الصورة بتوجّع"، و" كلّو إلا مشهد الانتحار، بديش شوفو".