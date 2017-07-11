بالصور: نجمة ستار أكاديمي تُنافس كيم كارداشيان على شاطئ البحر

كانت الصور لتكون عادية بالنسبة لنجمة ستار أكاديمي المصرية ميرهان حسين لو لم تبدو شبيهة بنجمة تلفزيون الواقع كيم كرداشيان.

ولكن الصور الّتي تحظى بإنتشارٍ واسعٍ لم تمرّ مرور الكرام، فتحوّلت صور عطلة الفنانة المصرية ميرهان حسين على شاطئ البحر إلى حديث روّاد مواقع التواصل الإجتماعي.

أمّا السبب فيعود إلى الشبه الكبير الّذي ظهر بين ميرهان وكيم في الصور مع إبن شقيقها الذي وصفته بـ "العشق الممنوع" وابنة شقيقها ليلى.

كما انهالت التعليقات المؤكّدة وجود شبه كبير بين النجمتين فسرقت هذه الصور الأضواء من الجلسة التصويرية الّتي خضعت لها ميرهان حسين أخيراً بعدسة المصور محمود عاشور.

الإعلان

ليلى حبيبة عمتو 👩‍❤️‍👩 A post shared by Mirhan Hussein (@mirhanhusseinmima) on Jul 3, 2017 at 5:07am PDT

حبيبة عمتو👩‍❤️‍👩 A post shared by Mirhan Hussein (@mirhanhusseinmima) on Jul 3, 2017 at 5:05am PDT