. #نانسي_عجرم وقصة تعارفها مع مدير اعمالها #جيجي_لمارا 😅💕 . أقمشة سحر الشرق 😍😍 تميزي بأجمل وأفخم إطلالة مع من تحبين في الأفراح والمناسبات 💖 وفرنا جميع أنواع الأقمشة لجميع الأذواق 👌 للتواصل واتس: 📲 00966556330812 ⬇⬇⬇⬇ @nsig12 @nsig12 @nsig12 سناب شات Nsig71 . . . . . . . . . . . . . . . #مصر #دنيا_بطمه #تامر_حسني #حليمه_بولند #هنادي_الكندري #القاهره #شجون #احلام_الشامسي #افنان_الباتل #قطر #اليسا #عمرو_دياب #السعوديه #شيلاء_سبت #شمس #سوريا #لبنان#خلود_امين #نانسي_عجرم #ميريام_فارس #تصويري #الكويت #غاده_عبدالرازق #ابرار_سبت

A post shared by بيفور السعودية 🇸🇦 (@be4andafter__ksa) on Jul 9, 2017 at 3:03pm PDT