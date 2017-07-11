أخبار فنية
11 تموز 2017
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الحبيبة السابقة لجورج كلوني تكشف أسرار علاقتهما الحميمة... تصريح جريء ومفاجئ!

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الحبيبة السابقة لجورج كلوني تكشف أسرار علاقتهما الحميمة... تصريح جريء ومفاجئ!
قبل زواجه من المحاميّة البريطانية اللبنانية الأصل أمل علم الدين وهي والدة توأمه المولود حديثاً، كان الممثل الأميركي جورج كلوني من أشهر العزّاب في هوليوود إذ كان يستمتع بوقته وعلاقاته المتعدّدة مع نساء جميلات.

وفي أواخر التسعينات ومع بداية العام 2000، واعد كلوني نجمة برنامج "Real Housewives of New York City" أو "نساء مدينة نيويورك" كارول رادزيويل التي كشفت أخيراً عن تفاصيل حميمة جمعتها بكلوني.
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كارول الكاتبة والصحافية البالغة من العمر 53 عاماً أجابت في برنامج عن سؤال إحدى زميلاتها "كيف كان جورج كلوني في الفراش؟" بالقول "أعطيه حتماً علامة 9 على 10".

وكانت كارول قد تحدّثت سابقاً لمجلّة PEOPLE عن علاقتها بكلوني "إنه رجل رائع جداً". وعن زوجته أمل قالت "تبدو سيّدة رائعة، وأعتقد أنّ الأمر مذهل حين يجتمع شخصان باسم الحبّ".

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