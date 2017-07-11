بالفيديو- ريم نصري تكشف المستور... وتتحدّث عن موضوع نسائي في بث مباشر!

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تحدّثت الفنانة السورية ريم نصري، شقيقة الفنانة أصالة، عن بعض الأمور الشخصية خلال بث مباشر على الفيسبوك.وكشفت ريم خلال الفيديو عن أن سبب فيديو البث المباشر هذا هو أنها كانت عند الطبيب النسائي الذي أخبرها أنها تعاني من انقطاع الدورة الشهرية، لافتة الى أنها تبلغ من العمر 42 عاماً.وتحدّثت ريم عن التأثير الذي تركه هذا الخبر في نفسها، موجهة اعتذاراً لوالدتها لأنها لم تتفهمها عندما مرت بهذه المرحلة.كذلك، فقد تحدّثت ريم أيضاً عن أصالة، بالرغم من الخلافات بينهما، وعن أنها تدين لها بتربيتها، وشددت على أنها لا تسمح لأحد أن يشتم شقيقتها.