"غانغام ستايل" تفقد لقبها بعد 5 سنوات... أي أغنية انتزعت المرتبة الأولى منها على يوتيوب؟

منذ 5 سنوات، احتلّ فيديو كليب أغنية "Gangnam Style" للفنان Psy من جنوب كوريا المرتبة الأولى كأكثر الفيديوهات مشاهدة على موقع يوتيوب.





الإعلان

لكنّ أخيراً، تفوّق فيديو كليب أغنيّة "See You Again" لويز خليفة وتشارلي بوث على أغنية "Gangnam Style" إذ حصد 2.896 مليار مشاهدة مقارنة بالأخيرة التي حصدت منذ العام 2012 حتى اليوم 2.894 مليار.