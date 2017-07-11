"غانغام ستايل" تفقد لقبها بعد 5 سنوات... أي أغنية انتزعت المرتبة الأولى منها على يوتيوب؟

منذ 5 سنوات، احتلّ فيديو كليب أغنية "Gangnam Style" للفنان Psy من جنوب كوريا المرتبة الأولى كأكثر الفيديوهات مشاهدة على موقع يوتيوب.





لكنّ أخيراً، تفوّق فيديو كليب أغنيّة "See You Again" لويز خليفة وتشارلي بوث على أغنية "Gangnam Style" إذ حصد 2.896 مليار مشاهدة مقارنة بالأخيرة التي حصدت منذ العام 2012 حتى اليوم 2.894 مليار.

يُذكر أنّ أغنية "Gangnam Style" كانت قد صدرت عام 2012 واحتلت المراكز الأولى في بلدان عدّة وأصبحت الأكثر مشاهدة على يوتيوب في تشرين الثاني من العام الماضي بعدما تفوّقت على فيديو كليب "Baby" للمغني جاستين بيبر.لكن يبدو أنّ فيديو كليب أغنية "See You Again" سيُواجه منافسة قويّة، إذ إنّ فيديو كليب أغنية لويس فونسي وجاستين بيبر "Despacito" حصد منذ تحميله على يوتيوب في 12 كانون الثاني 2.483 مليار مشاهدة وهو اليوم في المرتبة الخامسة.