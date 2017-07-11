ابنة براد بيت وأنجلينا جولي... قد تتحول إلى صبي!

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انتشر في الساعات الأخيرة خبر مفاده أنّ الابنة البيولوجية الكبرى لبراد بيت وأنجلينا جولي، شيلو، البالغة من العمر 11 عاماً، قد تُقدم على عملية تغيير جنسها لتصبح صبياً.يُشار إلى أنّ من يتابع أخبار هذه العائلة، يُلاحظ جيداً أنّ الطفلة لا ترتدي الملابس الخاصة بالفتيات منذ سنوات.وفي التفاصيل، بحسب تقرير نُشر يوم 3 تموز عبر The Silver Times تبين أن شائعة "رغبة الطفلة بالتحول إلى صبي" بدأت منذ أيام، بعد تقرير نُشر عبر موقع El Mundo نسب الكاتب فيه الموضوع إلى وكالة الصحافة الفرنسية، إلا أنّ هذه الأخيرة نفت الخبر.