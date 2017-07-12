أخبار فنية
12 تموز 2017
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إنسحاب هيفا وهبي بسبب إنعدام الأخلاق

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إنسحاب هيفا وهبي بسبب إنعدام الأخلاق

في حين كان ينتظر محبّو الفنانة هيفا وهبي مشاهدة تجربتها السينمائية الثالثة في الفيلم الكوميدي "ثانية واحدة"، أعلنت النجمة المحبوبة إنسحابها من العمل.

 
في التفاصيل، نشرت الفنانة هيفا وهبي توضيحاً تعلن فيها تراجعها عن إستكمال تصوير فيلم "ثانية وحدة" وأرجعت السبب إلى "إنعدام الأخلاق في التعامل من الشركة المنتجة".
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فكتبت هيفا في تغريدةٍ عبر حسابها على تويتر "للتوضيح: أتراجع عن استكمال تصوير فيلم "ثانية واحدة" بسبب إنعدام الأخلاق والرقيّ في التعامل من الشركة المنتجة".
 
وأضافت وهبي "أعتذر من أبطال وطاقم العمل لعدم إستكمالي التصوير على أمل أن نلتقي في أعمال وظروف أفضل".
 

وتمنّت النجمة هيفا وهبي في نهاية التوضيح أن تتابع الصحافة الكريمة الأخبار من مصدرها الصادق.

 
 
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