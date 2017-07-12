إنسحاب هيفا وهبي بسبب إنعدام الأخلاق

توضيح من الفنانة هيفا وهبي

Lebanon, news ,lbci ,أخبار ثانية وحدة, فيلم, توضيح,هيفا وهبي,توضيح من الفنانة هيفا وهبي

LBCI News Lebanon

في حين كان ينتظر محبّو الفنانة هيفا وهبي مشاهدة تجربتها السينمائية الثالثة في الفيلم الكوميدي "ثانية واحدة"، أعلنت النجمة المحبوبة إنسحابها من العمل. في التفاصيل، نشرت الفنانة هيفا وهبي توضيحاً تعلن فيها تراجعها عن إستكمال تصوير فيلم "ثانية وحدة" وأرجعت السبب إلى "إنعدام الأخلاق في التعامل من الشركة المنتجة". في التفاصيل، نشرت الفنانة هيفا وهبي توضيحاً تعلن فيها تراجعها عن إستكمال تصوير فيلم "ثانية وحدة" وأرجعت السبب إلى "إنعدام الأخلاق في التعامل من الشركة المنتجة".

الإعلان

فكتبت هيفا في تغريدةٍ عبر حسابها على تويتر "للتوضيح: أتراجع عن استكمال تصوير فيلم "ثانية واحدة" بسبب إنعدام الأخلاق والرقيّ في التعامل من الشركة المنتجة".

وأضافت وهبي "أعتذر من أبطال وطاقم العمل لعدم إستكمالي التصوير على أمل أن نلتقي في أعمال وظروف أفضل".