بالفيديو: ليلة بكت فيها إليسا.. وفي لحظة تقطع الأنفاس إنتصرت!

وراء باب مغلق، تُخرج مسدسها ويُسمع دوي إطلاق نار

Lebanon, news ,lbci ,أخبار إليسا, عكس اللي شايفينها,فيديو كليب,وراء باب مغلق، تُخرج مسدسها ويُسمع دوي إطلاق نار

LBCI News Lebanon

"عفواً لجميع المغرّدين خارج السرب، إنها ليلة إليسا بامتياز"، بهذه التغريدة إختصرت الكاتبة نادين جابر الإجماع الجماهيري عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر في الساعات الماضية.

كان الجمهور ينتظر إطلاق فيديو كليب "عكس اللي شايفينها" قبل يومٍ، وكثرٌ هم من رفضوا أن يناموا ليلاً بإنتظار العمل المصوّر الجديد.. نعم، حالة قلّ نظيرها في السنوات الأخيرة.

الإعلان

حلّ الصباح، وأعلنت النجمة إليسا العدّ العكسي لإطلاق الكليب الجديد عند الساعة التاسعة مساءً من ليل أمس.

وسرعان ما بدأ وسم "إليسا" ووسم "عكس اللي شايفينها" يتصدران قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولاً في بلدان مختلفة مثل لبنان والعراق والمغرب ومصر.

دقّت ساعة الصفر، وتوجّهت جميع الأنظار إلى تطبيق أنغامي حيث أبصر الكليب النور للمرة الأولى، وما هي إلا لحظات حتى أجمع روّاد تويتر على قناعةٍ واحدة "إليسا إنتصرت".

آلاف التغريدات وردت لإليسا فعجزت الأخيرة عن النوم كما أعلنت في تغريدةٍ، كيف لا وتعاون ملكة الإحساس مع المخرجة أنجي جمال أثمر عن ما يشبه الفيلم القصير يختصر وجع الأم المفجوعة بفقدان ولدها، ويختصر أيضاً المعاناة الحقيقية لبعض المشاهير.

الأمر دفع أنجي إلى القول "بعرف إنو مش مسترجية إقرا كلّ الكلام، هيدا الكمّ من التقدير والمحبو أكبر مني. بشكركن كلكن كلكن".

قصّة الراقصة الراحلة داني بسترس ليست القصة الوحيدة الّتي تتطابق مع فيديو كليب "عكس اللي شايفينها".

فكتبت الممثلة ليليان نمري "إليسا وانجي الجمَّال مش بس كرّموا داني بسترس بهالكليب لا بل كرّموا كتار من الفنانات تعذّبوا بحياتهن وعاشوا مع دمعتهن المخفية.. وقت الناس كانوا يفكروهن مرتاحين ومبسوطين بحياتهن وما في حزن ولا اي حرقة بقلبهن.. إبداع بكل معنى الكلمة".

لا شك أن التأثر كان سيّد الموقف. إليسا بكت بحرقة في الكليب وفي لحظة تقطع الأنفاس تقرّر الرحيل. وراء باب مغلق، تُخرج مسدسها ويُسمع دوي إطلاق نار. بفستان أحمر يتمايل في الماء تحت أشعة الشمس، نجحت أنجي جمال بإيصال الرسالة بمشهدٍ راقٍ بعيداً عن الدماء.

"فعلتها أنجي جمّال مجدّداً، وإليسا ليست وجهة نظر"، تقول الإعلامية ريما نجيم في تغريدتها. أمّا الممثلة سيرين عبد النور فكانت على حافة البكاء قائلةً "لمّا بيجتمعوا ملكة إحساس الفن وملكة إحساس الإخراج، بيطلع كليب مليان مشاعر. يعني أنا كان بدي نكزة لأبكي".