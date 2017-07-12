بالصورة: قبلة رومانسية من مكسيم خليل إلى زوجته... تشعل انستغرام!

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عايد الممثل السوري مكسيم خليل زوجته النجمة سوسن أرشيد بعيد ميلادها الـ 38 من خلال صورة رومانسية عبر حسابه الرسمي على انستغرام.وقد أرفق مكسيم الصورة بتعليق جاء فيه: " عندما أُقبِّلك.. يعتدل الظُلم.. يتلون الشتاء.. يصغر الكَون.. يتلاشى الشر.. وتتوهج الحقيقة.. عندما أُقبّلك.. أُقبّل أماناً.. أُقبّل وطناً.. أُقبّل طفولة.. صمدت ..رغم جليدِ هذا العالم.. ( كل سنة وانتي دفى هي العيلة ياسوستي )".واللافت أنّ الصورة نالت ردود فعل كثيرة فحظيت بأكثر من 14 ألف إعجاب الإضافة إلى آلاف التعليقات المعايدة.إليكم الصورة: