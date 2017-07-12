أخبار فنية
12 تموز 2017
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بالصورة: قبلة رومانسية من مكسيم خليل إلى زوجته... تشعل انستغرام!

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بالصورة: قبلة رومانسية من مكسيم خليل إلى زوجته... تشعل انستغرام!
عايد الممثل السوري مكسيم خليل زوجته النجمة سوسن أرشيد بعيد ميلادها الـ 38 من خلال صورة رومانسية عبر حسابه الرسمي على انستغرام.

وقد أرفق مكسيم الصورة بتعليق جاء فيه: " عندما أُقبِّلك.. يعتدل الظُلم.. يتلون الشتاء.. يصغر الكَون.. يتلاشى الشر.. وتتوهج الحقيقة.. عندما أُقبّلك.. أُقبّل أماناً.. أُقبّل وطناً.. أُقبّل طفولة.. صمدت ..رغم جليدِ هذا العالم.. ( كل سنة وانتي دفى هي العيلة ياسوستي )".
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واللافت أنّ الصورة نالت ردود فعل كثيرة فحظيت بأكثر من 14 ألف إعجاب الإضافة إلى آلاف التعليقات المعايدة.

إليكم الصورة:


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