أخبار فنية
12 تموز 2017
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بعد زواجه... ماذا قال وسام بريدي لإشبينه الراحل!

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بعد زواجه... ماذا قال وسام بريدي لإشبينه الراحل!
نشر الإعلامي وسام بريدي، فيديو عبر حسابه الرسمي على انستغرام استذكر فيه شقيقه الراحل الممثل عصام بريدي.

وقد علّق بريدي على الفيديو بالقول: "12/4/2015 - 12/7/2017. لما شبينك يكون ملاك بركتك بتكون من السما. اشتقتلك."

واللافت أنّ الفيديو نال ردود فعل كثيرة وتعاطفاً كبيراً بين متابعي وسام.

يُشار إلى أنّ وسام كان قد تزوج من عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي في ميلانو وهما يحضّران حالياً لحفل زفافٍ آخر في لبنان يوم 1 أيلول.
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يُذكر أنّ عصام بريدي كان قد توفي إثر حادث سيرٍ مأساوي عام 2015.

إليكم الفيديو:

 

12/4/2015 - 12/7/2017 لما شبينك يكون ملاك بركتك بتكون من السما. اشتقتلك #w_issam

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