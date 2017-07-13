صورة إبنة سيرين عبدالنور للمرة الأولى.. "قمر متل أمها"

أجمع كثيرون على أنها "قمر متل أمها"

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LBCI News Lebanon

إحتفلت النجمة سيرين عبدالنور بوصول عدد متابعيها إلى 4 مليون متابع عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي إنستغرام.

وفي السنوات الأخيرة، حرصت سيرين عبد النور على إبعاد إبنتها عن الأضواء فلم تُظهر وجهها يوماً بشكلٍ واضح في الصور الّتي تشارك متابعيها بها.

ولطالما كان نشر صورة لتاليا هو مطلب من مطالب معجبي سيرين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فحققت عبدالنور أمنيتهم مع تخطّي عتبة الـ4 مليون متابع.

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ونشرت سيرين صورة لإبنتها من داخل المسبح وبدا وجهها واضحاً بإستثناء عينيها لأنها إرتدت نظارات الغوص، لكنها سحرت الجمهور بضحكتها العريضة.

وقد علّقت سيرين على الصورة بالقول "٤ مليون صرنا وهيدي هديتي إلكن... بتعرفوا مين هل البنوت؟ مين غرامي وفرحة عمري؟ دنيتي كلها بصورة وحدة".

وقد إنهالت التعليقات على صورة إبنة سيرين عبدالنور، وأجمع كثيرون على أنها "قمر متل أمها".