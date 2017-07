صورة إبنة سيرين عبدالنور للمرة الأولى.. "قمر متل أمها"

٤ مليون صرنا وهيدي هديتي الكن ... بتعرفو مين هل البنوت ؟ مين غرامي وفرحة عمري ؟ دنيتي كلها بصورة وحدة 👙👧🏻💜 #بنتي #العائلة #الفرح #ابتسامة #البراءة #سيرين_عبد_النور #سيرين_عبدالنور #لبنان #سوريا #مصر #ليبيا #الاردن #فلسطين #السعودية #المغرب #الجزائر #تونس #دبي

A post shared by سيرين عبد النور (@cyrineanour) on Jul 12, 2017 at 10:43am PDT