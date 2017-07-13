أخبار فنية
13 تموز 2017
13/07/2017 19:08:34
ابن الـ 22 عاماً توفي.. فنانة لبنانية تفقد شقيقها
وفاته شكّلت صدمة على عائلته وعلى شقيقته
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LBCI News Lebanon
توفي الشاب دانيال ضو، شقيق الفنانة نايا، إثر أزمة قلبيّة تعرّض لها.
فقدان الراحل دانيال، ابن الـ 22 عاماً، شكّل صدمة على عائلته وعلى شقيقته الفنانة نايا.
وغابت عن صفحات نايا على منصّات التواصل الإجتماعي اي معلومات بشأن الدفن والتعازي.
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