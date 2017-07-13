أخبار فنية
13 تموز 2017
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ابن الـ 22 عاماً توفي.. فنانة لبنانية تفقد شقيقها

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ابن الـ 22 عاماً توفي.. فنانة لبنانية تفقد شقيقها
توفي الشاب دانيال ضو، شقيق الفنانة نايا، إثر أزمة قلبيّة تعرّض لها.
 
فقدان الراحل دانيال، ابن الـ 22 عاماً، شكّل صدمة على عائلته وعلى شقيقته الفنانة نايا.
 
وغابت عن صفحات نايا على منصّات التواصل الإجتماعي اي معلومات بشأن الدفن والتعازي.
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