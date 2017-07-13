نجوى كرم في سوريا؟.. ليش لأ!

"هل رح نشوف نجوى كرم بمعرض دمشق الدولي؟"

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LBCI News Lebanon

تستعد شمس الغنية اللبنانية نجوى كرم لإحياء مجموعة من الحفلات الغنائية تشمل مشاركتها في مهرجان غوسطا ومهرجانات الأرز الدولية ومهرجان تنورين، بالإضافة إلى جولة في الجزائر تشمل العاصمة وقسنطينة ووهران وجميلة.

وبعدما كثرت الأخبار المتعلّقة بفنانين قد يشاركون في المهرجان في دمشق بعد توقّفٍ دام 5 سنوات، تداول البعض إسم الفنانة نجوى كرم ضمن حفلات معرض دمشق الدولي بدورته التاسعة والخمسين.

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لذلك، سأل أحد متابعي نجوى كرم عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "هل رح نشوفك بمعرض دمشق الدولي؟"، فأجابت نجوى "ليش لأ".