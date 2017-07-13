انهيارات وهستيريا بسبب غلاف ألبوم وائل كفوري

حالات عديدة من الانهيارات والهستيريا...

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LBCI News Lebanon

بات بإمكان محبّي الفنان وائل كفوري الإستماع إلى ألبومه الجديد بعنوان ".W '' عبر خدمة ال Pre-Order على المتاجر الرقمية بإنتظار طرحه في الأسواق في الأيام المقبلة.

ويضمّ الألبوم الجديد الأغنيات التالية: وقت البنساكي، صرنا صلح، غلطي بالتوقيت، غدرتيني، طريق الفلّي، كذابين، خايف، جايي عالهدا، وهلق تا فقتي.

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وما إن طُرحت الصور الخاصة بألبوم وائل كفوري حتى إشتعلت مواقع التواصل الإجتماعي حتى علّق حساب عديلة الساخر بطرافة "ورد الآن: وصول حالات عديدة من الانهيارات والهستيريا وتشليخ الثياب الى طوارئ المستشفيات بعد صدور غلاف البوم وائل كفوري المقبل".

ورد الان: وصول حالات عديدة من الانهيارات والهستيريا وتشليخ الثياب الى طوارئ المستشفيات بعد صدور غلاف البوم وائل كفوري المقبل. pic.twitter.com/aMxGz2ENBy — Adeela - عديلة (@AdeelaOfficial) July 12, 2017